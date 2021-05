L’aspirapolvere compatto di Xiaomi, quello che non ti aspetti possa essere così, ora su Amazon lo paghi appena 39,99€. Un dispositivo piccolo nelle dimensioni, ma super potente, grazie al suo motore da 120W. Funzionante senza fili, è perfetto per casa e non solo. Accaparratelo prima che le scorte finiscano: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: aspirapolvere Xiaomi in super offerta

Un dispositivo super elegante sotto il profilo estetico, come tutti gli elettrodomestici del colosso cinese. Dalla sua, un equilibro fra qualità e prezzo che non ha paragoni. Infatti, nonostante le dimensioni compatte, gode della presenza di un potente motore brushless da 120W, in grado di rimovere efficacemente la sporcizia da più tipologie di superfici.

Non mancano diversi accessori e un filtro HEPA, che eviterà la diffusione nell’aria della polvere aspirata. Puoi usarlo con due diverse modalità di aspirazione, arrivando a godere di 30 minuti di autonomia energetica e – quando serve effettuare la ricarica – nessun problema. Infatti, puoi farlo attraverso l’ingresso USB C posizionato sul dispositivo e puoi addirittura usare un power bank, se lo desideri.

Per avere subito questo eccezionale aspirapolvere compatto di Xiaomi in super offerta su Amazon a 39€ appena, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere questa e altre occasioni eccezionali: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home