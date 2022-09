Xiaomi: una BESTIA di torcia luminosissima a prezzo ridicolo (23€)

Direttamente dall’ecosistema Xiaomi, un torcia compatta, ma potentissima. Un prodotto spettacolare, dotato di doppia lampada. Quella principale illumina fino a 240 metri di distanza mentre quella secondaria è perfetta per illuminare zone più circoscritte. Il praticissimo magnete, ti permetterà di fissare il dispositivo e ottenere luce, mantenendo le mani libere.

Un dispositivo premium, realizzato con materiali eccellenti e progettato per resistere. Complice le speciali promozioni Amazon, puoi portarlo a casa a 23€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Da Xiaomi una torcia pazzesca: da avere

Compatta, robusta e di “sostanza”. Un prodotto di elevata qualità, pensato per permetterti di ottenere un fascio luminoso potentissimo, in qualsiasi circostanza. La seconda lampada, posizionata lateralmente, ti permetterà di ottenere tutta l’illuminazione che serve in un luogo più circoscritto.

Eccellente l’autonomia energetica, che ti mette a disposizione diverse ore di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica:

Torcia Zoomable

Alta luminosità: 1000lm, batteria 2,5 ore, distanza luce 240 metri;

Media luminosità: 180LM, batteria 6 ore, distanza luce 100 metri;

Bassa luminosità: 40lm, batteria 24 ore, distanza luce 40 metri.

Lampada laterale

Alta luminosità: 200 lumen, durata batteria 4 ore, distanza luce 15 metri;

Bassa luminosità 20 lumen, durata batteria 48 ore, distanza luce 5 metri;

Luce rossa sempre accesa: 6 lumen, batteria 24 ore;

Rosso e bianco lampeggiante: durata batteria 90 ore.

Per accaparrarti a gran prezzo questa potentissima torcia parte dell’ecosistema Xiaomi, basta completare l’ordine al volo da Amazon. La prendi a 23€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite.

