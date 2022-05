Xiaomi: una BESTIA di torcia 2000 lumen, illumina a 380 metri (35€)

Questa torcia parte dell’ecosistema Xiaomi è un vero e proprio spettacolo. Prodotta dal brand Nextool, arriva a una potenza luminosa di 2000 lumen e può garantirti luce fino a 380 metri di distanza. Impermeabile e resistente agli urti, è dotata di batteria integrata ricaricabile.

Se fosse di un qualsiasi altro brand, considerando quello di cui è capace, questo gioiellino costerebbe molto di più. A garantire un rapporto fra qualità e prezzo eccezionale ci pensa il colosso cinese. Adesso poi è anche in sconto su Amazon e puoi portarlo a casa a 35€ circa appena. Tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido ad approfittarne perché si tratta di un’occasione a tempo limitatissimo.

Xiaomi: una torcia mozzafiato in sconto su Amazon

Un prodotto premium, realizzato con materiali di altissima qualità un design super premium. Basta accenderla poi per rendersi conto della potenza luminosa di questo gioiellino. Che si tratti di fare luce in campeggio oppure di un’emergenza, nessun problema. Grazie alla certificazione IPX7, non teme nemmeno il contatto accidentale con l’acqua.

Dotata di diverse funzionalità, puoi scegliere fra 5 tipologie di utilizzo, inclusa una dedicata all’SOS. La cosa interessante è che non dovrai preoccuparti di cambiare la batteria poiché la stessa è integrata e dovrai solo preoccuparti di ricaricarla. Con una sola carica, puoi illuminare per 140 addirittura. All’occorrenza, basta un cavo USB C per la ricarica (cavetto incluso in confezione).

Non perdere l’occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon, con questa potente torcia premium parte dell’ecosistema Xiaomi. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per accaparrartela a 35€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

