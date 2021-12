Xiaomi, una BESTIA di compressore a 35€: prezzone sgonfiato

Il potente compressore portatile di Xiaomi crolla a prezzo pazzesco su eBay. Batteria integrata, potenza regolabile in manuale oppure in automatico, e tante funzioni: puoi addirittura gonfiare lo pneumatico dell'auto. Con uno speciale codice, puoi averlo a 35€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PIT10EUROFF”. Spedizioni assolutamente gratuite, dall'Italia, in pochi giorni.

Xiaomi: potente compressore a prezzo assurdo su eBay

Un dispositivo super compatto, perfetto da tenere in auto oppure nello zaino se esci in bicicletta. Un prodotto super semplice da usare perché dotato di un software in grado di gestire in modo totalmente automatico la pressione. Imposti – tramite il pratico display e i pulsanti di gestione – quello che desideri gonfiare e lui fa il resto da solo. Se invece preferisci, puoi andare anche in manuale.

Non manca nemmeno una luce, che può fare da pratica torcia, illuminando eventuali operazioni da compiere al buio. Ad esempio, il momento di gonfiare uno pneumatico. Infine, questo gioiellino puoi anche sfruttarlo come powerbank.

Non dimenticare: funzionando attraverso batteria integrata, non avrai vincoli dei cavi. Potrai portarlo ovunque e usarlo senza problemi. Insomma, questo compressore portatile è l'ennesima genialata di Xiaomi e ora puoi averla a prezzo pazzesco da eBay. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PIT10EUROFF”. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite in pochi giorni. Sii rapido però: ancora pochi pezzi a disposizione, a questo prezzo va a ruba.