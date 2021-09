Xiaomi TWS 3 Pro: data di lancio ufficiale

A quanto pare gli auricolari Xiaomi TWS 3 Pro saranno lanciati tra qualche giorno: ecco la data di lancio e le presunte caratteristiche tecniche del dispositivo.

Xiaomi TWS 3 Pro: ci siamo

Secondo quanto diffuso da Xiaomi, il 27 settembre verrà lanciato il nuovo paio di auricolari wireless dell'azienda. Considerato come un prodotto premium, gli Xiaomi TWS 3 Pro offriranno sicuramente la funzione di cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB, record superiore rispetto agli altri auricolari wireless economici.

Stando alle indiscrezioni, i TWS 3 Pro dovrebbero presentare un design molto simile all'Apple AirPods Pro (auricolare angolato e dal gambo allungato) e una custodia di ricarica rettangolare con angoli arrotondati.

Gli indossabili – che arriveranno nella variante di colore nero – avranno solo indicatore LED sulla custodia di ricarica, che servirà probabilmente ad indicatore lo stato ricarica e l'accoppiamento ad altri dispositivi.

Altre indiscrezioni suggeriscono che gli Xiaomi TWS 3 Pro potrebbero essere simili anche ai FlipBuds Pro, auricolari di Xiaomi lanciati all'inizio di quest'anno. In questo caso, i TWS 3 Pro potrebbe essere dotati della Qualcomm aptX Adaptive per la riproduzione audio ad alta risoluzione e di una modalità a bassa latenza per offrire un ritardo minimo durante la riproduzione di giochi.

Gli auricolari dovrebbero essere lanciati insieme all'atteso smartphone Xiaomi CIVI, che dovrebbe ospitare un display AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. È probabile che il chipset a bordo di questo terminale sia lo Snapdragon 778G di Qualcomm.