Xiaomi Civi, una nuova serie di smartphone, è in arrivo il prossimo 27 settembre. Pochi giorni fa, l'account del Mi Store cinese ha rivelato su Weibo che l'OEM cinese potrebbe avere in programma di lanciare un nuovo telefono chiamato Civi.

Xiaomi Civi sostituirà la serie CC?

Oggi, l'azienda si è rivolta nuovamente al social di microblogging cinese per confermare la presentazione di una nuova serie di smartphone avente il moniker Civi. Sarà annunciato alle 14:00 (ora locale cinese) del 27 settembre.

Xiaomi deve ancora condividere i dettagli dello smartphone Civi in questione. Si ipotizza che la società voglia sostituire la sua serie CC con la gamma Civi. La nuova line-up dovrebbe rivolgersi al pubblico femminile in Asia. Come la serie CC9 che ha debuttato nel 2019, i telefoni della gamma dovrebbero essere dotati di straordinarie capacità fotografiche e di un design accattivante e alla moda.

Un telefono del marchio avente numero di modello 2107119DC è stato avvistato alcune settimane fa presso il sito di certificazione TENAA. Le immagini e le specifiche del dispositivo suggeriscono che potrebbe trattarsi di una variante cinese dello Xiaomi 11 Lite NE 5G che ha debuttato nei mercati globali di recente. C'è la possibilità che questo terminale possa arrivare sul mercato come il primo smartphone facente parte della serie “Civi”.

Ricordiamo che l'11 Lite 5G NE ha uno schermo AMOLED da 6,55 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ha una fotocamera frontale da 20 megapixel e una tripla lente sulla back cover così ripartita: 64 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 5 megapixel (telemacro). Il telefono è dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterlae.

Lo Snapdragon 778G alimenta il midrange; viene fornito con 6 GB / 8 GB di RAM e con storage fino a 256 GB. Il telefono ospita una batteria da 4.250 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W. Arriva con il sistema operativo Android 11 basato sulla MIUI 12.