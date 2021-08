In queste ore sono emersi nuovi dettagli sui futuri smartphone di casa Xiaomi avente nome in codice Evergreen ed Evergo.

La casa cinese ha programmato un evento di lancio globale per il 15 settembre. La serie 11T dovrebbe diventare ufficiale nel corso di questa conferenza. In precedenza, sono emersi i dettagli di altri tre terminali in ​​arrivo.

Xiaomi: cosa sappiamo su Evergreen, Evergo e Ingres?

Secondo il portale di Xiaomiui, l'OEM cinese sta lavorando su tre nuovi dispositivi di fascia media: si chiamano (al momento) Evergreen, Evergo e Ingres. I primi due fanno parte della stessa serie e sono già noti al pubblico, mentre l'ultimo modello è un modello ancora misterioso.

Evergreen e Evergo portano rispettivamente i numeri di modello K16 e K16A. Entrambi sono alimentati da un chipset MediaTek. Inoltre, hanno una configurazione della fotocamera identica con due diversi sensori principali.

Il duo ospiterà una configurazione a tripla lente composta da un sensore principale da 50 MP, un'unità ultra-wide e uno sparatutto telemacro.

Xiaomi fornirà due diversi sensori da 50 MP per questi telefoni: uno OmniVision OV50C40 e uno Samsung S5KJN1. Al contrario, l'obiettivo ultra grandangolare sarà identico per tutti i modelli. Sarà presente infatti, un sensore Sony IMX355.

Sfortunatamente, non ci sono informazioni su Ingres, ma ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi giorni. Inoltre, non vediamo l'ora di cogliere maggiori dettagli su Evergreen e Evergo.

Detto questo, seguendo le specifiche, questi telefoni potrebbero probabilmente essere telefoni di fascia media. Quindi, molto probabilmente verranno lanciati con il marchio Redmi e non con il classico brand della casa madre. Inoltre, non sappiamo se e quando arriveranno da noi in Europa; vi terremo aggiornati.

Ad ogni modo, cosa ne pensate di questi mediogamma in arrivo?

