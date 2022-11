Xiaomi: trapela il prototipo di un foldable simile al Mate Xs di Huawei

In queste ore è emerso sul web un frizzante prototipo di un foldable di Xiaomi che ha un’apertura verso l’esterno. In poche parole, questo dispositivo sembra essere molto simile alla serie Mate X di Huawei. A mostrarlo su Twitter ci ha pensato l’insider Kuba Wojciechowski che ha anche pubblicato le immagini del prodotto sul suo account personale. Noi ve le abbiamo allegate di seguito.

Xiaomi: il foldable che non ti aspetti, arriverà mai in commercio?

Guardando queste foto non possiamo negarlo. Il device somiglia tantissimo ad uno dei tanti Mate Xs di casa Huawei. Questa tipologia di pieghevoli non è molto apprezzata ma è comunque originale e unica nel settore. In un mondo di foldable a libro o a conchiglia, questa innovazione può rappresentare una ventata d’aria fresca, anche se non sappiamo quanta utilità abbia.

Giusto per contestualizzare il tutto, ricordiamo che il Huawei Mate X e i vari Royole FlexPai sono gli unici gadget al mondo che possono disporre di uno schermo posteriore che si apre verso l’esterno.

Xiaomi invece, ha sempre realizzato device a libro (Mi Mix Fold e Mix Fold 2) che richiamano la classica estetica vista dapprima con i Galaxy Fold di Samsung e ora con tanti altri brand competitor.

Dobbiamo specificare che queste immagini ci consentono di dare una prima occhiata anche ai componenti interni di questo prototipo. Sembra esserci perfino una barra verticale per le fotocamere proprio come il Mate X del rivale asiatico.

Vedendo le immagini poi, notiamo la presenza di quattro sensori fotografici nella barra, ma non solo. Vediamo i componenti interni del device, le batterie, i circuiti interni e non solo. Il chip di base dovrebbe essere lo Snapdragon 856, unito ad un modem 5G Snapdragon X50 di Qualcomm. Per ovvie ragione la società deve aver abbandonato questa idea per passare quindi al design canonico di Mix Fold che abbiamo visto in questi anni.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che su Amazon, in occasione delle offerte pazze della settimana del Black Friday, abbiamo scovato Xiaomi 12T 5G, il flagship killer arrivato da poco sul mercato, a soli 499,90€ al posto di 599,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.