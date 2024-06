Xiaomi: tra le offerte di oggi anche POCO X6 Pro a 289,90 euro

Torniamo con il consueto angolo delle offerte del giorno di casa Xiaomi. Ci sono diversi interessanti articoli in promozione, su tutti il nuovo POCO X6 Pro 5G, che nella configurazione 8+256 GB è in offerta a 319,90 euro, a cui bisogna poi sottrarre 30 euro per gli Sconti di Metà Anno (sconto riservato agli ordini di importo superiore a 299 euro), per un prezzo finale di 289,90 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di oggi.

POCO X6 Pro vanta un design originale, degli ottimi speaker stereo, un processore sorprendente (a livello di prestazioni il Dimensity 8300 Ultra fa perfino meglio dello Snapdragon 7+ Gen 2), un’ottima autonomia e una connettività al top. A meno di 290 euro è davvero un best buy.

Le offerte del giorno sul Mi Store di Xiaomi

Ecco la selezione completa di offerte disponibili fino alla mezzanotte di oggi sul Mi Store, il negozio ufficiale di Xiaomi:

POCO M6 Pro 8+256 GB in offerta a 189,90 euro invece di 229,90 euro (incluso l’extra sconto di 20 euro per gli Sconti di Metà Anno)

Redmi Note 13 Pro 8+128 GB in offerta a 269,90 euro invece di 329,90 euro (incluso l'extra sconto di 20 euro per gli Sconti di Metà Anno)

POCO X6 Pro 5G 8+256 GB in offerta a 289,90 euro invece di 319,90 euro (incluso l'extra sconto di 30 euro per gli Sconti di Metà Anno)

Redmi 12 8+256 GB in offerta a 149,90 euro invece di 229,90 euro (incluso l'extra sconto di 10 euro per gli Sconti di Metà Anno)

Redmi Note 13 6+128 GB in offerta a 179,90 euro invece di 199,90 euro (incluso l'extra sconto di 10 euro per gli Sconti di Metà Anno)

Redmi A3 3+64 GB in offerta a 89,99 euro invece di 119,90 euro (incluso l'extra sconto di 10 euro per gli Sconti di Metà Anno)

POCO F6 Pro 12+256 GB in offerta a 499,90 euro invece di 579,90 euro (incluso l'extra sconto di 30 euro per gli Sconti di Metà Anno)

Redmi Note 12 4+64 GB in offerta a 99,90 euro invece di 229,90 euro (incluso l'extra sconto di 10 euro per gli Sconti di Metà Anno)

Redmi Pad SE 4+128 GB in offerta a 159,90 euro invece di 219,90 euro (incluso l'extra sconto di 10 euro per gli Sconti di Metà Anno)

Le offerte qui sopra sono raggiungibili collegandosi su questa pagina del Mi Store.