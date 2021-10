Xiaomi, tappetino mouse surriscaldato a 23€: GENIALATA

No, quello di Xiaomi Sothing non è un tappetino per mouse qualsiasi. Questo gioiellino, in formato XXL è in grado di riscaldarti le mani mente lavori. Un prodotto geniale, che in inverno diventa la coccola quotidiana mentre lavori. Lo tieni acceso, scegli la temperatura giusta e ti godi un bel teporino. Consuma pochissima elettricità e scalda un punto del corpo sensibile: le mani. Non crea problemi a tastiera e mouse, ma procura un sacco di sollievo a te.

Xiaomi: ottimo tappetino mouse surriscaldato in gran sconto

Un gioiellino pronto a stupire chiunque lo vedrà. Bello, elegante e di design, è realizzato con materiale impermeabile: anche se il tuo caffè dovessi cadere, nessun problema.

Il suo tocco segreto è nascosto dal telecomando posizionato in alto a sinistra. Attraverso lui, puoi scegliere fra 3 livelli di temperatura (38, 42 o 48 gradi centigradi). In 15 secondi, raggiungerà la temperatura e la manterrà.

Non manca una serie di sistemi di protezione, incluso lo spegnimento automatico dopo 4 ore di attività continua. Inoltre, è presente anche un sistema di protezione da eventuali sovraccarichi di elettricità.

