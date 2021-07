Non uno di quei tagliacapelli qualunque che prendi a buon prezzo e offre pochissimo. Quello di Xiaomi Enchen è uno dei tesori nascosti che trovi su Amazon solo se sai cercarlo. Tantissima qualità, un prezzo bassissimo: appena 15€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: tagliacapelli eccellente, prezzo super su Amazon

Non esagero: questi gioiellini devi saperli r iconoscere. Non sono direttamente marchiati Xiaomi, ma basta una ricerca sul Web per scoprire ben presto che – dietro prodotti così – c'è proprio il colosso cinese.

Che si tratti di un dispositivo di qualità lo capisci poi una volta che prendi in mano lo stesso. Finiture pregiate, testina in ceramica, massima personalizzazione del taglio. A disposizione hai infatti 2 velocità e diverse lunghezze fra le quali scegliere.

Perfetto per gli adulti, è studiato per essere super sicuro da utilizzare anche sulla cute dei più piccoli. Non solo: è anche molto silenzioso. Il fatto di funzionare attraverso la batteria integrata è poi un valore aggiunto assolutamente da non sottovalutare.

Quando è scarico, basta un caricatore USB C e sarà pronto subito. Praticamente, puoi ricaricarlo ovunque, persino con un powerbank!

Questo tagliacapelli di Xiaomi Enchen lo prendi ora da Amazon a prezzo eccezionale: solo 15€ circa con spedizioni rapide e gratis. L'unico problema? Le scorte sono limitatissime, come al solito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

