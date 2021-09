Xiaomi, tablet 13" per scrittura a 25€: un AFFARE assurdo

Quello di Xiaomi è un tablet LCD per scrivere appunti, disegnare, creare grafici e non solo. Perfetto per scuola e lavoro, questo gioiellino è ben rifinito e realizzato con massima attenzione ai dettagli. In kit, ricevi uno speciale pennino da scrittura, che puoi agganciare alla tavoletta tramite il supporto magnetico. Questo gioiellino lo porti a casa a 25€ appena da Amazon adesso: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni super rapide e gratis. Sii veloce però: pochissimi pezzi a disposizione.

Xiaomi: tablet LCD per scrittura in gran sconto su Amazon

Una soluzione, che non apprezzi finché non la conosci. Una tavoletta realizzata con maniacale cura dei dettagli. Eccellenti rifiniture e materiali di qualità.

Il suo funzionamento è semplicissimo: con l'apposito pennino puoi scrivere tutto quello che desideri e ti serve sull'ampio pannello da 13,5″. Quando hai finito, basta premere un pulsante, cancelli tutto e sei pronto a ricominciare. Se quello che hai realizzato ti serve conservarlo, basta un attimo per digitalizzarlo. Infatti, il pannello è predisposto per permetterti di scattare una foto con lo smartphone: basta un click e tutti i tuoi appunti saranno digitalizzati in un attimo.

I vantaggi di utilizzare un dispositivo come questo sono tantissimi. Innanzitutto, immagina quanta carta potrai risparmiare. Ancora: questo tablet per scrittura di Xiaomi è super leggero e compatto. Meno spesso di un quaderno, lo metti nello zaino e lo porti ovunque. Insomma: bello, completo e ora anche più economico che mai. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per averlo a 25€ appena con spedizioni veloci e gratis.