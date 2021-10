Xiaomi: tablet 13" da scrittura a 24€, BOMBETTA su eBay

Un tablet LCD da scrittura, ma non uno qualsiasi. Questo prodotto premium di Xiaomi è un utilissimo per prendere appunti, disegnare e scrivere senza spreco di carta. Un ampio pannello da 13,5″ e un pennino magnetico in dotazione. Con le super promozioni eBay del momento, lo porti a casa a 24,90€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi: eccellente tablet da scrittura a gran prezzo

Un prodotto premium, lo si capisce dai dettagli e dalla cura con cui è stato messo a punto. Il pennino in dotazione, ad esempio, ha una parte magnetica che consente l'aggancio rapido alla tavoletta. In questo modo, quando non lo usi potrai conservarlo al sicuro.

A cosa serve un prodotto come questo? Semplicissimo: a limitare al massimo lo spreco di carta. Infatti, puoi disegnare, prendere appunti o scrivere quante volte vuoi. Quando finisci, basta premere un pulsante per cancellare tutto e ricominciare.

Nel caso in cui quanto hai realizzato ti servisse, e volessi conservarlo, nessun problema. Infatti, il pannello è realizzato in modo da permetterti di digitalizzare quanto scritto senza alcun problema. Basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone il display e scattare una foto per conservare le tue note.

Super sottile e leggero, lo inserisci nello zaino e lo porti in giro ovunque: a lavoro, a scuola o a casa, nessun problema o vincolo. Massima versatilità per questo eccezionale tablet da scrittura di Xiaomi. Un prodotto completo, e di qualità premium, che porti a casa da eBay a prezzo assurdo: completa rapidamente l'ordine per averlo a 24,90€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce: occasione a tempo limitato.