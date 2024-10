Xiaomi svela Redmi Watch 5 Lite e Active: display e autonomia super a prezzo accessibile

Questa mattina Xiaomi ha svelato Redmi Watch 5 Lite e Redmi Watch 5 Active, i due nuovi smartwatch con ampio display e fino a 18 giorni di autonomia progettati per migliorare la vita di tutti i giorni.

Watch 5 Lite e Active portano in dote nuove funzionalità avanzate dal punto di vista della connettività e del monitoraggio della salute, mantenendo un prezzo accessibile a tutti: la versione Lite è disponibile a partire da 52,99 euro, quella Active da 34,99 euro.

Entrambi i modelli sono inoltre già in offerta sul Mi Store, il negozio online di Xiaomi, dove è possibile riscattare uno sconto del 10% in carrello (per i nuovi utenti).

Redmi Watch 5 Lite: display e autonomia al top (e c’è anche il GPS)

Redmi Watch 5 Lite offre un elegante display AMOLED da 1,96 pollici, per un’esperienza visiva coinvolgente. Grazie alle dimensioni generose del display e al rapporto screen-to-body del 75,8%, si ha la possibilità di controllare comodamente messaggi e attività fisica a tutte le ore del giorno.

Un altro suo punto di forza è il GPS, di solito destinato a dispositivi che appartengono a una fascia di prezzo superiore. Preciso e veloce, garantisce una registrazione accurata del percorso di allenamento o di qualsiasi altra attività svolta all’area aperta, senza bisogno del telefono.

A tutto questo si aggiunge poi una batteria extra large con autonomia di 18 giorni.

Il nuovo Watch 5 Lite è disponibile nelle colorazioni Black e Light Gold a partire da 52,99 euro.

Redmi Watch 5 Active: display da 2 pollici e chiamate via Bluetooth a meno di 35 euro

La nuova linea di prodotti Xiaomi include anche il Redmi Watch 5 Active, che sorprende per il suo ampio display LCD da 2 pollici e un ottimo rapporto screen-to-body superiore al 70%. Le dimensioni generose dello schermo rendono la lettura delle notifiche molto più comoda, confermando così la tendenza dei display più ampi nel segmento entry-level degli smartwatch.

L’altro fiore all’occhiello del nuovo Redmi Watch è la funzione di chiamata Bluetooth. A questo proposito, il dispositivo può contare anche sulla riduzione del rumore a doppio microfono, che porta la qualità delle chiamate a un eccellente livello.

Infine, confermata anche su questo modello la batteria da 470 mAh, grazie alla quale lo smartwatch raggiunge i 18 giorni di utilizzo.

Il nuovo Watch 5 Active è disponibile nelle colorazioni Midnight Black e Matt Silver, a partire da 34,99 euro. Acquistandolo sul Mi Store i nuovi utenti beneficiano di uno sconto immediato del 10%.