Xiaomi lancia il MITU Children's Learning Watch 5X, un orologio con doppia fotocamera HD, Gorilla Glass 3 e molto altro ancora.

Xiaomi MITU Children's Learning Watch 5X: le caratteristiche

Il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha presentato un nuovo smartwatch per bambini sotto il marchio MITU. Lo smartwatch in questione si chiama MITU Children's Learning Watch 5X è dotato di un posizionamento di sicurezza aggiornato, supporto per “WeChat for Kids” e di una doppia fotocamera ad alta definizione.

Il MITU Children's Learning Watch 5X arriva circa un mese dopo il debutto del MITU Children's 4G Phone Watch 5C. Questo nuovo modello viene fornito con diversi aggiornamenti come il posizionamento di sicurezza 12 volte e il posizionamento del pavimento 3D. L'orologio è inoltre dotato di una tecnologia di acquisizione dinamica che consente al genitore di conoscere l'esatto livello del pavimento in cui si trova il bambino.

Lo smartwatch racchiude uno schermo retina da 1,52 pollici con una risoluzione ad alta definizione di 360x 400 pixel e una densità di pixel (PPI) di oltre 355 PPI. Lo schermo del display è coperto da un vetro Corning Gorilla 3 che gli conferisce una durezza superficiale di 7H. Lo schermo è quindi resistente ai graffi.

Inoltre, MITU Watch 5X viene fornito con il supporto per Netco 4G completo e racchiude una fotocamera laterale da 8 MP integrata e una fotocamera frontale da 5 MP. La selfiecam consente ai genitori di vedere il bambino durante una videochiamata mentre quella laterale offre al genitore la leva per visualizzare l'ambiente circostante. Il sensore è dotato di messa a fuoco automatica, sensore giroscopio a 3 assi ad alta precisione integrato e supporto per le riprese video con stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS).

Inoltre, lo smartwatch supporta l'app per la messaggistica WeChat. Il bambino può aggiungere amici, inviare messaggi ed effettuare chiamate audio e video con il cellulare.

Presente la resistenza all'acqua fino a 2ATM. Il MITU Children's Learning Watch 5X è attualmente in prevendita in Cina per 579 yuan (~ $ 89). È disponibile in due colorazioni: una rosa e una blu.

La domanda ora è la seguente: arriverà mai da noi?

