Xiaomi supera Apple in Europa: ora è al secondo posto dietro Samsung

Secondo i dati pubblicati da Xiaomi sul sito ufficiale, il colosso cinese ha superato Apple in Europa in termini di quote di mercato, diventando il secondo brand di telefonia più popolare nel nostro continente.

Fa strano pensare che solo pochissimi anni fa, l’OEM cinese era quasi sconosciuto nel nostro paese e oggi rappresenta il secondo posto in una classifica su scala europea. La popolarità del brand è aumentata a dismisura negli ultimi anni e l’azienda si è affermata sempre più nel mercato internazionale. Negli ultimi dieci anni ha aumentato la sua presenza in tutto il pianeta con i suoi telefoni, auricolari, tablet, dashcam, action cam, bilance, gadget per la smart home, monopattino e non solo. Addirittura, presto conosceremo la prima automobile elettrica intelligente della compagnia.

La popolarità di Xiaomi in Europa

Facendo il punto della situazione, leggiamo da un recente report di Xiaomi Corporation, che la società sta aumentando sempre più la sua quota di mercato a livello globale. In Europa rappresenta il 21,7% delle spedizioni. Ha così superato il gigante di Cupertino e si è posizionata dietro Samsung che detiene lo scettro.

A livello globale invece?

Dai dati globali invece, apprendiamo che la compagnia è nella Top3 di 55 paesi nel secondo trimestre dell’anno e nei primi cinque posti in 67 mercati. I principali luoghi dove Xiaomi è cresciuta sono: il Medio Oriente, l’Europa, l’America Latina, il Sud-est asiatico e in Africa.

Dobbiamo poi comunicarvi che la società è stata inserita nell’elenco Fortune Global 500; è il quarto anno di fila in cui l’azienda viene inserita e adesso si è posizionata al 266° posto, con un salto in avanti di ben 72 posizioni rispetto allo scorso anno. Verosimilmente, la sua fama continuerà ad aumentare.

Riportiamo di seguito una parte del rapporto dell’azienda:

Nel maggio 2022, Xiaomi ha annunciato la sua partnership strategica a lungo termine nella tecnologia di imaging con Leica, un’altra pietra miliare nello sviluppo della premiumizzazione di Xiaomi. Nel luglio 2022, Xiaomi ha annunciato il suo primo modello con Leica, Xiaomi 12S Ultra. È dotato di obiettivi Leica Summicron e un sensore di immagine Sony IMX989 da un pollice, insieme ai profili di imaging Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, offrendo un’esperienza fotografica su smartphone altamente strutturata.

Speriamo di vedere presto da noi Xiaomi 12S Ultra; intanto, a breve conosceremo Xiaomi 12T e 12T Pro, quest’ultimo con una main camera da 200 Megapixel (Samsung ISOCELL HP1). Se volete un budget phone del marchio, vi consigliamo il Redmi Note 11 a soli 185,00€ su Amazon.

