Xiaomi realizzerà un nuovo brand per gli appassionati di tecnologia (RUMOR)

Stando a quanto si apprende, sembra che Xiaomi voglia rilasciare un nuovo sub brand o una nuova line-up interna alla compagnia per gli appassionati del settore. Dopo aver visto quindi i vari POCO, Redmi, Black Shark e la linea Civi che punta tutto sul design, potremmo assistere al debutto di un altra grande serie.

Come tutti sappiamo, la compagnia fa molto affidamento ai suoi sub brand come Redmi e POCO per conquistare il segmento di fascia bassa all’interno del mercato della telefonia. Adesso, secondo un nuovo report trapelato sul web, pare che la società voglia rilasciarne uno nuovo pensato escluxivamente ai “tech maniaci”. Ma cosa si intende? Quale sarà la particolarità di questa gamma di prodotti? Secondo i report si dice che disporrà di Android stock.

Xiaomi: cosa sappiamo del nuovo sub brand?

Il portale The Mobile Indian ha citato fonti interne al settore e ha riferito che Xiaomi sta pianificando di rilasciare dei nuovi sub brand o una serie con Android stock per colmare così un divario importante nel mercato della telefonia. In realtà la pubblicazione non ha rivelato il moniker ufficiale della serie in arrivo ma ha comunicato che potrebbe essere rivolta agli appassionati.

I telefoni di questo brand saranno alimentati da chipset Qualcomm (si dice facenti parte della serie Snapdragon 7XX) e presenteranno Android in versione native, senza personalizzazioni, blotware e app proprietarie Xiaomi. Dovrebbero godere di un supporto software eccellente con aggiornamenti continui e rapidi. Dovrebbero poi avere un prezzo compreso fra i 188 e 313 dollari. Non sappiamo ad oggi in quali mercati arriveranno. Sicuramente in India, visto che potrebbero venir prodotti in loco. Il sito aggiunge anche che i modelli più economici potrebbero avere lo Snapdragon 695, mentre quelli di punta lo Snapdragon 778.

Ovviamente l’azienda non ha confermato nulla, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni.

