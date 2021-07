Questo gioiellino ora in sconto su Amazon è un termometro, igrometro, di Xiaomi. Non solo è bello e di design, ma è anche ricco di funzionalità.

La cosa interessante è che adesso, oltre ad avere già un prezzo decisamente conveniente, lo prendi anche in sconto assurdo a 11€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma l'offerta è lampo: approfittane prima che finisca.

Xiaomi: c'è un gioiellino nascosto su Amazon

Bello, non si discute su questo. Lo appendi o lo sistemi su un mobile e lui fa la sua figura, a prescindere dal tipo di arredamento. I suoi sensori tengono sotto controllo la temperatura e l'umidità ambientali e non solo: la barra colorata al centro dello schermo ti permette di verificare in qualsiasi momento il livello di comfort. La cosa più interessante è che i dati sono aggiornati ogni 10 secondi: super precisi, quindi.

Oltre a questo, naturalmente puoi anche leggere la data e l'orario, direttamente sulla parte inferiore dello schermo.

Lo so, ancora non hai ben capito la storia di Xiaomi. Beh, l'ecosistema del colosso cinese è immenso, non ci sono solo i prodotti che vedi sul sito ufficiale. Esiste una rete di piccoli brand dietro che – fondamentalmente – lavora sotto l'ala della compagnia e realizza prodotti come questi. Ti basti cercare su Google “Miiiw NK5253” e vedere tu stesso cosa scopri!

Intanto però, approfitta immediatamente dello sconto del momento e porta a casa un vero e proprio gioiellino di Xiaomi a 11€ appena con spedizioni rapide e gratis, direttamente da Amazon. Attento: quantità disponibile super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone