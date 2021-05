Xiaomi è tecnologia alla portata di tutti, grazie a prodotti di ogni genere, che fanno dell'equilibrio fra qualità e prezzo il loro punto di forza. Esattamente come le nuove Mi Smart TV P1, appena sbarcate su Amazon e in grado di sorprenderti. Puoi già averle in preordine e si parte da 279€ per il modello da 32″. L'uscita è prevista per il 4 giugno e non mancano spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi Mi Smart TV P1 su Amazon in preordine

Dei veri e proprio concentrati di tecnologia, che hanno come cuore pulsante il sistema operativo Android TV. Nelle tue mani, grazie al completissimo telecomando, la possibilità di divertirti con un vero e proprio hub multimediale.

Puoi guardare i tuoi contenuti on demand preferiti, partendo da piattaforme come Netflix o Prime Video, ma non solo. Infatti, puoi anche scaricare applicazioni e navigare su Internet. A questi gioiellini non manca il Bluetooth, il supporto all'assistente vocale di Google e anche un Chromecast integrato.

Tutti i modelli, ad eccezione del 32″, supportano il 4K. Ecco dove puoi trovarli per ordinarli direttamente da Amazon:

Come anticipato: puoi preordinarli, ma le consegne partiranno dal prossimo 4 giugno 2021. Le spedizioni sono rapide e gratis: non perdere questi e altri super sconti, li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net,

