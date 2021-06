Xiaomi ha appena svelato ufficialmente il suo primo studio cinematografico, soprannominato Xiaomi Studios. All'inizio di questa settimana, il colosso cinese aveva creato un nuovo account su Weibo, noto sito Web di microblogging cinese, per un nuovo dipartimento in arrivo.

Xiaomi Studios: come funziona il nuovo studio cinematografico?

La nuova unità in questione è il proprio studio cinematografico, che è stato soprannominato Xiaomi Studios. Come suggerisce il nome, questo mirerà a contribuire alla creazione di contenuti. In questo annuncio, la società ha anche condiviso che lancerà anche il suo programma XIAOMI CREATOR sulla piattaforma dei social media. Le prestazioni delle camere degli smartphone sono diventate sempre più avanzate con il passare degli anni; quindi, sembra che l'azienda stia istituendo un programma per la realizzazione di film, serie TV, corti, spot e molto altro ancora mettendo in risalto le fotocamere dei suoi flagship.

Allo stesso modo, in passato, Apple ha utilizzato i suoi iPhone per produrre cortometraggi come “Tre minuti”, girato in Cina. Ora, sembra che anche la rivale cinese stia seguendo questo esempio ma espandendo il concetto stesso dietro l'idea. Sebbene le fotocamere per smartphone non siano potenti quanto le cineprese dedicate, offrono comunque agli utenti un'opzione più economica e accessibile per la fotografia e la videografia amatoriale… e non solo. Molti registi hanno già utilizzato i loro telefoni per girare film o progetti simili, quindi il nuovo studio del produttore di smartphone potrebbe mirare a offrire maggiori opportunità a questi creatori di contenuti.

In altre parole, potremmo presto vedere i primi cortometraggi del brand cinese. I dettagli più fini riguardanti il ​​nuovo studio e il programma Creator sono attualmente sconosciuti, ma presto dovrebbero emergere ulteriori notizie. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili. Cosa ne pensate?

Xiaomi

Elettronica