Xiaomi sta rallentando i suoi smartphone?

Abbiamo letto tutti della debacle che ha colpito Samsung nelle ultime settimane; si è scoperto che l'OEM sudcoreano limitava forzatamente i suoi dispositivi di punta in tutte le applicazioni, ma rilasciava la loro piena potenza solo nelle app di benchmarking. Inutile dirvi che, visto che tali restrizioni hanno aggirato i benchmark, Geekbench è corsa ai ripari e ha bannato moltissimi flagship del produttore. Ma si è scoperto che un'altra compagnia ha ridotto artificialmente le performance dei suoi flagship: Xiaomi.

La scorsa settimana, diversi appassionati fan del brand hanno testato le prestazioni delle nuove ammiraglie della compagnia in diverse applicazioni e hanno scoperto che il calo delle performance era pari al 30% in modalità single core e al 16% nel multi-core.

Xiaomi: la risposta della compagnia allo scandalo

È passata una settimana e l'OEM cinese ha deciso di commentare ufficialmente lo scenario. Ha effettivamente ammesso che tende ad incrementare la potenza dei suoi flagship quando questi devono lavorare con applicazioni pesanti, e questo fa parte di una “strategia di gestione termica“. In altre parole, la società fa di tutto per evitare il surriscaldamento del processore e degli altri componenti interni:

Xiaomi applica strategie di gestione termica per garantire un'esperienza ottimale del prodotto, in particolare con applicazioni ad alta intensità di risorse che vengono utilizzate frequentemente per un lungo periodo di tempo. Molti dei nostri dispositivi hanno 3 tipi di modalità prestazioni, che consentono agli utenti di regolare l'equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. A livello di sistema, tutte le ottimizzazioni relative alle prestazioni delle applicazioni tengono conto di molti fattori importanti come il consumo energetico, le prestazioni e l'impatto termico.

Ad oggi, non si sa su quali modelli in particolare funzioni questo meccanismo di rallentamento forzato; non sappiamo nemmeno se cambierà qualcosa nel prossimo futuro con i nuovi modelli di telefoni e con quelli esistenti. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati. Voi cosa ne pensate?