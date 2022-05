Xiaomi sta lavorando al rivale del Galaxy Z Flip3

Xiaomi ha appena brevettato un nuovo smartphone pieghevole in stile Galaxy Z Flip3 di Samsung. La domanda ora appare lecita: la compagnia cinese vuole sfidare la regina dei foldable anche in questo settore?

Secondo quanto si apprende, l’OEM asiatico leader del mercato orientale pare che stia lavorando ad un flip phone pieghevole con processore top di gamma. Se le indiscrezioni si riveleranno veritiere, lo Z Flip4 e il Razr 3 rischiano di avere un serio competitor.

Xiaomi: cosa sappiamo del foldable a conchiglia?

Xiaomi ha depositato un patente presso il portale del China National Intellectual Property Administration, detto anche CNIPA. Il brevetto in questione fa luce sull’estetica del primo ipotetico flip phone del marchio asiatico.

Guardando le foto del brevetto possiamo vedere il telefono nello status aperto e in quello chiuso. Molta curiosa appare la fotocamera – o meglio – il modulo fotografico composto da tre sensori inseriti in una fascia che ricorda moltissimo quella di Pixel 6.

Non si nota però il flash LED ma è anche vero che uno di questi fori potrebbe essere riservato proprio a questo elemento. Grande assente, tuttavia, sembra essere lo schermo esterno. Come si potranno scattare i selfie dunque? Solo dallo snapper interno?

In basso possiamo vedere un foro per la ricarica mediante USB C, la griglia per lo speaker e il vano per la SIM. Sul frame destro invece, il bilanciere del volume e il pulsante di accensione (con fingerprint integrato? Chi lo sa).

Morale della favola: l’OEM tecnologico cinese potrebbe anche decidere di usare la tecnologia UDC (Under screen camera) o la CUP (Camera Under Panel) come abbiamo visto sul Mix Fold. Ad ogni modo si tratta di speculazioni; vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”.

