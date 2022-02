Xiaomi sta lavorando ad un foldable con selfiecam pop-up

Xiaomi è al lavoro su un telefono pieghevole avente una fotocamera selfie pop-up; ecco tutto quello che sappiamo in merito a questo bizzarro device, ancora in stato prototipale.

Xiaomi: cosa sappiamo del nuovo pieghevole?

L'OEM cinese si dice che stia lavorando a un nuovo smartphone pieghevole. Questa volta, il foldable pare che sia dotato di una fotocamera selfie pop-up per consentire un'esperienza a schermo intero sul pannello principale.

La notizia arriva da un brevetto del colosso tecnologico cinese che è stato condiviso da @Shadow_Leak su Twitter. Osservando le immagini condivise dall'insider, possiamo notare che il terminale è dotato di due schermi.

Il display principale più grande si ripiega verso l'interno, mentre uno dei pannelli esterni presenta lo schermo secondario più piccolo. Nel frattempo, l'altra metà del pannello posteriore ospita il modulo fotografico principale, che comprende tre sensori di immagine. Tuttavia, non si sa quali funzioni esatte offra ciascuna lente.

Xiaomi Patent a New Foldable Phone With Pop-up Selfie Camera 📷



– Full Screen Display

– Dual Selfie with Pop-up Camera

– Triple Rear Camera

– Bigger Battery#Xiaomi #FoldablePhone #PopUp #DualSelfie #Patent pic.twitter.com/RdEdCrtCWT — Sam (@Shadow_Leak) February 22, 2022

Notiamo che la parte anteriore non presenta notch per la fotocamera selfie o alcuna indicazione di un sensore sotto il display. Piuttosto, sembra che il brand stia tentando di far rivivere la tendenza dei moduli pop up, ma questa volta con telefoni pieghevoli.

Lo snapper selfie è situato in un meccanismo a comparsa, che probabilmente sarà motorizzato. Osservando questo modulo, possiamo vedere due ritagli, il che significa che ci potrebbero essere ben due ottiche (magari una wide e una ultra-wide?).

Mentre le immagini hanno rivelato solo questi pochi dettagli, il tweet ha aggiunto anche un'altra nuova modifica a questo modello. Apparentemente, il nuovo pieghevole sarà dotato di batterie più grandi in grado di consentire una maggiore autonomia. Ciò suggerisce che la società stia effettivamente lavorando su un dispositivo del genere.

Vi invitiamo a restare connessi con noi poiché vi sveleremo ulteriori aggiornamenti in merito non appena saranno disponibili nuove informazioni su questo particolare dispositivo.