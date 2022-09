Xiaomi: sta arrivando lo smartphone più bello del mercato

Questo mese Xiaomi toglierà i veli al nuovissimo Civi 2, un midrange premium con processore Snapdragon 7 Gen 1 prossimo al debutto. Ovviamente, approderà prima in Cina e successivamente, se ci saranno le condizioni adeguate, anche nel resto del mondo.

Giusto un anno fa abbiamo assistito al lancio della gamma Civi in Cina; si tratta di una serie di midrange dell’OEM asiatico che ha un target ben definito: i giovani e le ragazze che sono più attenti/e al design del prodotto che alle specifiche tecniche pure. L’estetica di questi dispositivi è curatissima ed è semplicemente meravigliosa.

Xiaomi Civi 2: cosa sappiamo?

Dopo il grande successo di Civi 1 e Civi 1S nel paese natale, apprendiamo che la compagnia asiatica ha intenzione di rilasciare un nuovo modello nei giorni a venire per conquistare nuove quote di mercato. Oggi scopriamo che il dispositivo ha il nome in codice “Ziyi” e presenterà il processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Disporrà della skin MIUI 13 basata su Android 12 con build interna V13.0.1.0.SLLCNXM. Dovrebbe debuttare entro la fine del mese.

Il processore next-gen sostituisce in tutto e per tutto il “vecchio” Snapdragon 778G+ che troviamo nel Civi 1S e in moltissimi altri midrange (pensiamo al Nothing Phone (1) appena uscito, ad esempio). Lo smartphone avrà il supporto alla fast charge da 67W, uno schermo AMOLED FullHD da 6,55″ e il refresh rate da 120 Hz.

Ad oggi non sappiamo se e quando arriverà da noi o nel mercato internazionale. Potrebbe venir commercializzato con il moniker Xiaomi 12 Lite NE o Xiaomi 13 Lite. Restate connessi, vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito.

Se volete fare un buon affare, sappiate che il flagship di inizio anno, Xiaomi 12 in versione vanilla, si trova oggi su Amazon in sconto a 547,00€ con spedizione gratuita. È un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

