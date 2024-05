Xiaomi Spring: gli sconti di primavera continuano, tanti prodotti in offerta

Il ritorno della primavera non è segnato soltanto dal calo delle temperature degli ultimi giorni, ma anche dal rinnovo della promozione Xiaomi Spring. Sul Mi Store, il negozio ufficiale di Xiaomi, sono ancora tantissimi i prodotti in offerta. Oltre alle offerte del momento, gli utenti possono poi beneficiare di un extra sconto a carrello fino a 30 euro, a seconda dell’importo speso: 10 euro per un ordine di almeno 99 euro, 20 euro per una spesa minima di 199 euro, 30 euro se l’importo a carrello è pari o superiore a 299 euro. Su questa pagina tutte le offerte disponibili sul Mi Store.

Xiaomi Spring: le migliori offerte di oggi

Di seguito ti proponiamo l’elenco con le migliori offerte oggi disponibili sul Mi Store nell’ambito dell’iniziativa Xiaomi Spring:

Su alcuni prodotti l’extra sconto incluso nella promo Xiaomi Spring non è valido, come ad esempio sui televisori della serie A (nell’elenco è presente lo Xiaomi TV A2) e sui robot aspirapolvere e lapavimenti della famiglia Vacuum (tra cui il best seller Vacuum E12). In ogni caso abbiamo scelto di riportare ugualmente le offerte perché il prezzo è già molto buono anche senza beneficiare dell’extra sconto.

Puoi visualizzare tutte le altre offerte della promozione Xiaomi Spring su questa pagina. Ti ricordiamo che l’iniziativa scadrà il prossimo 30 maggio alle 9:59 (ora italiana).