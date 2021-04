Lo spazzolino smart Xiaomi Oclean X Pro è disponibile in offerta su Amazon a 39,99€, per accedere allo sconto del 20% occorre selezione la casella ralativa all’apposito coupon e procedere all’acquisto.

Oclean X Pro si connette ai device Android e iOS tramite bluetooth, il display touch frontale mostra la modalità impostata e fornisce un feedback sull’efficacia del lavaggio.

Il design è quello di un normale spazzolino elettrico, ma al suo interno nasconde un cuore smart, si interfaccia con l’apposita applicazione e consente il tracciamento completo delle sessioni di lavaggio, integra ben 32 livelli di intensità ed è possibile impostare fino a 4 modalità e 20 piani di spazzolatura differenti e personalizzabili.

Il produttore dichiara fino a 40 giorni di autonomia con una sola carica, lo spazzolino si ricarica tramite l’apposita base inclusa in confezione.

Oggi lo spazzolino smart Xiaomi Oclean X Pro si trova in offerta su Amazon a 39,99€, applicando il coupon del 20% in fase d’acquisto. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

