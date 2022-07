Xiaomi, SORPRESONA Amazon: 39€ per il nuovo compressore portatile

Dimentica gli altri modelli. Il nuovo, potentissimo, compressore portatile di Xiaomi – l’edizione Air Pump 1S – è in sconto su Amazon a 39€ circa appena e deve assolutamente essere tuo.

Perfetto per gonfiare lo pneumatico dell’auto, le gomme di bici e moto, e qualsiasi cosa lo necessiti, ha anche un’utilissima funzione nascosta. Infatti, puoi utilizzarlo come soffiatore per la pulizia – ad esempio – di filtri, tastiere e non solo. Rispetto al modello precedente è in grado di dimezzare i tempi di gonfiaggio ed ha anche un’autonomia energetica migliore.

Compressore Xiaomi: il nuovo modello è in promozione su Amazon

Un prodotto incredibilmente semplice da usare, che mi ha recentemente salvato da una fastidiosa situazione: pneumatico sgonfio mentre ero ben lontana da casa. Tutto a causa di un oggetto conficcato nel copertone. Ho acceso lui (anzi il modello vecchio, quindi meno potente) ed è bastata una manciata di minuti per sistemare tutto e raggiungere il primo gommista.

Utilizzarlo è semplicissimo. Con un pulsante lo accendi e lui parte. Se invece vuoi optare per la gestione automatica della pressione tramite manometro, premendo un altro tasto puoi selezionare l’oggetto che stai gonfiando e il dispositivo farà il resto. Ogni parametro o informazione è sempre disponibile sull’ampio display retroilluminato. Ancora, questo gioiellino integra due chicche:

una torcia , perfetta per completare operazioni al buio;

Il nuovo modello del compressore portatile di Xiaomi è disponibile a 39,99€.

