Xiaomi India ha appena pianificato l'evento Smarter Living 2022 per il 26 agosto: sono stati confermati i lanci di moltissimi prodotti di cui abbiamo sentito parlare in queste settimane.

Xiaomi Smarter Living: cosa aspettarci?

Xiaomi India ha programmato il suo evento Smarter Living 2022 per il 26 agosto alle 12:00 (ora locale). Per chi non lo sapesse, “Smarter Living” è il classico show annuale del gigante tecnologico cinese che l'azienda conduce al fine di svelare una serie di nuovi prodotti facenti parte dell'ecosistema smart. Detto questo, sebbene la società abbia appena iniziato a spoilerare i dettagli dell'edizione di quest'anno, ha già rivelato alcuni dei prodotti che saranno annunciati la prossima settimana.

Secondo i report esclusivi di Moneycontrol e India Today, Xiaomi ha confermato di lanciare un router WiFi di fascia alta, una telecamera di sicurezza, la Mi Band 6 per il mercato indiano e un Mi Notebook inedito nel corso della presentazione.

Nel complesso, si dice che la società annuncerà 5-6 prodotti nelle categorie di intrattenimento, connettività e sicurezza. Sfortunatamente, sebbene l'azienda abbia rivelato quattro prodotti, abbiamo pochissimi dettagli su di essi, ad eccezione della Mi Band 6, che viene venduta in più mercati da diverso tempo.

Sappiamo anche che Xiaomi ha solo confermato che il prossimo modello di Mi Notebook avrà una tastiera retroilluminata e una webcam integrata. Queste due funzionalità non sono presenti sul Mi Notebook 14 e sul Mi Notebook 14 Horizon Edition rilasciati lo scorso anno.

Inoltre, anche l'account indiano di Mi TV sta spoilerando l'arrivo di un prodotto. Quindi, possiamo aspettarci nuovi modelli di Mi TV o un dispositivo di streaming. Oltre a ciò, la compagnia ha confermato a India Today che lancerà anche un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo, ma solo in un secondo momento.

Dato che siamo a più di una settimana dall'evento Xiaomi Smarter Living 2022, ci aspettiamo che l'azienda mostri nuovi dettagli sui prodotti in arrivo fino al giorno del loro lancio.

