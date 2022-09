Xiaomi: smart TV Android da 32" a 158€, la BOMBA è su Amazon

Con questo piccolo concentrato di tecnologia di Xiaomi, non solo ottieni un pannello perfetto per il nuovo digitale terrestre, ma anche tutti i canali in streaming e on demand che desideri. Questa smart TV Android da 32″, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Infatti, su Amazon la trovi a 158€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Completa l’ordine al volo per approfittarne, a questo prezzo durerà pochissimo.

smart TV Android Xiaomi da 32″ in gran sconto su Amazon

Un prodotto dotato di cornici super sottili e quindi con dimensioni complessive che ti permetteranno liberamente di sistemare il pannello in sala, in cucina o in camera da letto, senza alcun problema.

Super semplice da configurare, come anticipato è perfettamente compatibile con il novo digitale terrestre DVB T2. Oltre a questo, a portata di telecomando hai il meglio che si possa chiedere su pannelli intelligenti, grazie all’eccezionale sistema operativo che caratterizza questa smart TV. Netflix, Prime Video, DAZN, Discovery+, Disney+ e non solo: le app dei servizi ai quali sei abbonato, subito pronte da scaricare.

Non perdere l’occasione di accaparrarti l’ottima Xiaomi Mi TV 4A da 32″ – con Android – a prezzo pazzesco da Amazon: completa l’ordine al volo per averla a 158€ circa appena. Le spedizioni, seppur da vendite terzo, sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.