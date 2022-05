Xiaomi: smart TV Android 32" a 179€, OCCASIONE folle (-100€)

L’eccellente Xiaomi Mi TV P1 da 32″, smart TV Android con pannello HD, è in gran sconto su Amazon a 179,99€ appena. Intrattenimento di qualità, quando vuoi tu, e immagini super nitide. Una marea di funzioni e piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2.

Completa l’ordine al volo a 179,99€ invece di 279,99€, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, lo sconto di 100€ durerà pochissimo.

Xiaomi: smart TV Android da 32″ in gran sconto su Amazon

Cornici sottilissime, che abbracciano un pannello con risoluzione HD, che ti permetterà di avere sempre a disposizione tutto l’intrattenimento che ami di più.

Non solo piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma anche tutto il meglio del cuore smart di questo prodotto. A portata di telecomando ci sono le applicazioni delle più diffuse piattaforme di streaming audio e video. Netflix, DAZN, Prime Video, Plusto TV, Discovery+ e non solo: tutto sempre a disposizione.

Ancora, puoi scaricare applicazioni, giochi e software per navigare sul Web. Basta premere un pulsante per interagire con l’assistente vocale di Google e non solo. Infatti, questo eccellente pannello integra la compatibilità con il protocollo Chromecast: sfruttalo per trasmettere in tempo reale quello che viene proiettato sullo schermo di smartphone, tablet e PC.

Completa la connettività, che spazia dal WiFi fino al Bluetooth, passando per la presenza di 3 porte HDMI, 2 ingressi USB e uno Ethernet. Non manca la piena compatibilità con il Dolby Audio con la tecnologia DTS Audio per permettere al doppio speaker di offrire un suono eccezionale.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e porta adesso a casa questa ottima smart TV Android di Xiaomi, con pannello HD da 32″, a 179,99€ invece di 279,99€. Completa l’ordine adesso e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

