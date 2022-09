Xiaomi: smart TV Android 32" a 135€ su eBay, prezzo SGRETOLATO (-51%)

Così ghiotta, questa occasione, che durerà certamente pochissimo. L’eccellente smart TV Android Xiaomi Mi TV P1, a questo prezzo, è un affare assurdo. Il pannello da 32″ lo porti a casa a 135€ circa invece di 279€ da eBay, complice una speciale promozione limitatissima. Tutta la televisione intelligente che desideri – supportata dal migliore sistema operativo – e la piena compatibilità con il digitale terrestre. Dotato persino di un Chromecast integrato, questo pannello è un vero spettacolo.

Così richiesto, che ormai ne restano pochissimi a disposizione. Per provare ad accaparrartelo, se non è ancora finito, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “SETT22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Smart TV Android Xiaomi: adesso è da avere

Le dimensioni giuste, in termini di diagonale, per permetterti di posizionare il pannello praticamente ovunque: cucina, camera, salotto e non solo. Complici i bordi sottili, godi di ampio pannello con minimo ingombro. Piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre, non servirà quindi alcun decoder aggiuntivo per continuare a guardare i tuoi canali preferiti.

Dopo una brevissima configurazione, potrai immergerti nel mondo dell’intrattenimento avanzato offerto del migliore sistema operativo per grandi schermi. Scarica applicazioni, guarda i tuoi contenuti preferiti dalle più note piattaforme (come Netflix, DAZN, Prime Video, Discovery+, Disney+ e non solo), ascolta la musica che di più e scarica giochi. L’integrazione del protocollo Chromecast ti permetterà di trasmettere in tempo reale tutti i contenuti presenti sul display di smartphone, tablet e PC.

Insomma, un autentico concentrato di tecnologia, che puoi portare a casa a mini prezzo da eBay adesso, ma solo se sarai veloce: metti adesso nel carrello la tua nuova Xiaomi Mi TV P1 da 32″ – con a bordo il sistema operativo Android TV – e applica il codice “SETT22” prima di pagare. Le spedizioni sono sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Quantità residua limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.