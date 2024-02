Xiaomi Smart Speaker in offerta: controlla tutta la tua casa con la voce

Il Xiaomi Smart Speaker (IR Control) si distingue per la sua funzionalità innovativa e versatilità, essendo un dispositivo che non solo migliora l’esperienza audio domestica ma funge anche da centro di controllo per la smart home. Attualmente è in forte sconto su Amazon, dove può essere acquistato, per breve tempo, al prezzo vantaggioso di appena 34,99€ (-30%).

Con un display LED integrato, offre la possibilità di svegliarsi con la musica preferita, grazie alla programmazione tramite l’Assistente Google. Quest’ultimo permette un controllo vocale estremamente intuitivo per riprodurre musica, ottenere aggiornamenti meteorologici, notizie e regolare il volume.

La caratteristica saliente è il trasmettitore IR integrato che, in sinergia con l’Assistente Google, consente di comandare vocalmente anche dispositivi non smart, modernizzando così l’intero ecosistema domestico. La qualità del suono è garantita da una struttura interna innovativa che produce un audio bilanciato e immersivo da ogni angolazione, grazie anche alla possibilità di collegare due dispositivi per una riproduzione stereo.

In offerta a 34,99€, scontato dal prezzo consigliato di 49,99€, rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca di integrare nella propria casa una soluzione tecnologica avanzata per il controllo e il divertimento, senza compromessi sulla qualità audio.

L’interconnessione con altri Smart Speaker attraverso l’app Xiaomi Home amplifica ulteriormente le possibilità di utilizzo, rendendolo ideale per chi desidera un ambiente domestico all’avanguardia e facilmente controllabile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!