Xiaomi Smart Band 9 è su Amazon con consegna IMMEDIATA (39,99€)

Finalmente ci siamo, il tanto atteso Xiaomi Smart Band 9 è disponibile in vendita in Italia. Su Amazon è possibile accaparrarselo senza alcuna fase di preordine, con consegna super veloce e senza costi aggiuntivi. Completando adesso l’ordine puoi averlo a 39,99€ con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: la disponibilità è limitata.

Il migliore di sempre, grazie alle importanti novità disponibili a bordo di un wearable super completo. Ampio display AMOLED da 1,62″ con luminosità di picco di ben 1200 nits: perfetto per una visibilità eccellente in ogni condizione. Lo schermo è racchiuso all’interno di un telaio in alluminio colorato di ottima fattura, abbinabile a diversi cinturini: dal più elegante al più sportivo.

Migliorato il controllo avanzato della salute, con rilevazioni più precise del battito cardiaco e della quantità di ossigeno nel sangue. Più di 150 modalità sportive fra le quali scegliere la propria preferita: monitorare le tue prestazioni è ancora più semplice. Non manca ovviamente la certificazione ATM5, che garantisce la perfetta resistenza all’immersione in acqua.

Anche l’autonomia energetica è anche più interessante, con una batteria che può accompagnarti fino a 21 giorni con una sola ricarica. Per finire, il nuovo Xiaomi Smart Band 9 include ben 20 modalità di vibrazione per un feedback ancora più immediato e intuitivo.

Completa ora l’ordine su Amazon per prendere il nuovissimo wearable a 39,99€ soltanto con spedizioni assolutamente rapide e senza costi aggiuntivi. Disponibilità in scorta limitata.