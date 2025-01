Xiaomi Smart Band 8 Pro: 150 modalità sportive e resistenza a 5 ATM (-20€)

Vuoi metterti al polso uno smartwatch, o meglio una Smart Band, che abbia tantissime impostazioni per le attività sportive e una batteria che duri a lungo? Allora ho trovato l’offerta perfetta per te. Se vai immediatamente su Amazon hai la possibilità di aggiungere al tuo carrello Xiaomi Smart Band 8 Pro a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato su Amazon ma è esattamente quello che vedi sopra e dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare ben 20 euro sul totale. Un’ottima promozione soprattutto in relazione al fantastico wearable che potrai metterti al polso.

Xiaomi Smart Band 8 Pro: il meglio a un ottimo prezzo

Con Xiaomi Smart Band 8 Pro vai sul sicuro. Gode innanzitutto di un bellissimo display AMOLED da 1,74 pollici perfettamente visibile alla luce del sole dove potrai visualizzare le notifiche e i dati relativi alle tue attività. Possiede un cinturino in silicone robusto e comodo e ha uno spessore di appena 9,99 mm.

Grazie alle sue 150 modalità sportive potrai tenerti in forma con qualunque attività tu desideri. Essendo poi anche impermeabile con resistenza fino a 50 metri, poi svolgere attività acquatiche tranquillamente. È in grado di rilevare il battito del cuore, l’ossigenazione del sangue e le fasi del sonno in modo estremamente preciso. Potrai personalizzare il layout con 4 schermate combinando le varie funzioni e i widget, nonché scegliere il tuo quadrante preferito tra centinaia disponibili. Ultima cosa molto importante è l’autonomia. È in grado di durare fino a due settimane con una singola ricarica.

Davvero una bomba. A questo prezzo non puoi trovare qualcosa di migliore e quindi devi fare alla svelta. Perciò vai ora su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 8 Pro a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.