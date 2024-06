Xiaomi Smart Band 8: oltre 150 profili sport e 200 quadranti (solo 34€)

Vorresti metterti al polso un wearable che sia leggero ma che garantisca ottime prestazioni per tenere traccia del tuo stato di salute e per gestire le attività sportive? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Band 8 a soli 34,19 euro, invece che 49,99 euro.

Potresti non visualizzarlo ma sul prezzo di listino c’è uno sconto del 32% che dunque adesso ti permette di risparmiare tantissimo. Soprattutto potrai avere questa eccezionale smart band con tantissime funzioni, una batteria gigantesca e la resistenza all’acqua. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo.

Xiaomi Smart Band 8 a un prezzo sciolto

Xiaomi Smart Band 8 è sicuramente un ottimo acquisto se desideri avere al polso qualcosa di pratico e leggero, che pesi poco ma con tantissime funzioni. Innanzitutto potrai visualizzare l’ora e le notifiche nel bellissimo display AMOLED da 1,62 pollici con refresh rate fino a 60 Hz. E avrai la possibilità di scegliere tra uno degli oltre 200 quadranti che puoi anche personalizzare come desideri.

Puoi tenere monitorata la frequenza cardiaca, la pressione e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Potrai gestire il tuo allenamento scegliendo tra una delle oltre 150 modalità sportive. È resistente all’acqua fino a 5 ATM e possiede una super batteria in grado di durare per più di due settimane con una singola ricarica.

Insomma questo è un vero affare e per non rischiare di perderlo dovrai essere veloce. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 8 a soli 34,19 euro, invece che 49,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.