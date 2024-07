Xiaomi Smart Band 8 in bundle a 19,99 euro sul Mi Store

In questi minuti sul Mi Store, il negozio online ufficiale di Xiaomi, è disponibile un ottimo bundle con protagonista la Smart Band 8. Grazie all’offerta in corso è infatti disponibile a 19,99 euro invece di 39,99 euro: la promozione prevede l’acquisto di una confezione di 10 penne Mi High-capacity Ink Pen a 4,99 euro, per un importo complessivo a carrello di 25,98 euro.

Per attivare il bundle occorre seguire questi passaggi in ordine:

Vai alla pagina della Smart Band 8, clicca su “Ottieni Buoni” e seleziona il coupon del 20%. Importante, non aggiungere ancora il prodotto al carrello. Adesso collegati alla pagina della confezione di 10 penne Mi High-capacity Ink Pen e premi sul pulsante “Acquista Ora” per aggiungere le penne al carrello. Nella nuova pagina che si apre individua la sezione “Compra insieme” e scorri gli articoli presenti fino a trovare la Smart Band 8 in offerta a 19,99 euro invece di 39,99 euro, quindi fai clic sull’icona “+” posizionata accanto a destra per aggiungerla al carrello. Se eseguirai tutti i passaggi in maniera corretta, l’importo finale dell’ordine sarà pari a 25,98 euro.

Ecco gli screenshot dei passaggi chiave descritti qui sopra:



Per quanto riguarda le penne targate Xiaomi, confermiamo che il bundle include una confezione di 10 penne Mi High-capacity Ink Pen, che si distinguono dalle classiche biro per una lunghezza di scrittura 4 volte superiore e l’inchiostro giapponese MIKUNI. Quest’ultimo si asciuga molto velocemente senza lasciare sbavature.

Se stavi dunque aspettando un’offerta irrinunciabile sulla Smart Band 8, non dovresti lasciarti sfuggire il bundle proposto questa mattina dal Mi Store. La promozione è valida per un periodo limitato di tempo (fino ad esaurimento scorte).