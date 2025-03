Xiaomi Smart Band 8: che prezzo, solo 29,99 euro su Amazon

Perfetta per accompagnarti durante lo sport o nella vita di tutti i giorni, con notifiche e suggerimenti mirati sulla salute, la Xiaomi Smart Band 8 è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale. Oggi può essere tua a soli 29,99 euro, ma ti consigliamo di sbrigarti perché sta andando a ruba.

Xiaomi Smart Band 8: perfetta per fitness e salute

Xiaomi Smart Band 8 è un braccialetto smart che mette insieme eleganza, prestazioni e funzioni avanzate per il monitoraggio della salute. Dal display AMOLED da 1,62 pollici potrai godere di colori brillanti e una luminosità adattiva, che si regola automaticamente in base alla luce dell’ambiente per non affaticare gli occhi.

Con più di 200 quadranti personalizzabili potrai trovare lo stile che preferisci, mentre per quanto riguarda il monitoraggio della salute potrai contare su un controllo continuo su parametri vitali come la frequenza cardiaca, il sonno, lo stress e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, la gestione della salute femminile ti aiuta a tenere traccia di ogni fase del ciclo.

Con 16 giorni di autonomia e resistenza all’acqua 5ATM, puoi indossarla senza preoccupazioni durante le tue attività quotidiane, anche mentre nuoti o sotto la pioggia. Una smart band completa, performante e soprattutto economica: acquistala adesso a soli 29,99 euro.