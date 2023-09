Xiaomi Smart Band 8 Active sbarca sul Mi Store a soli 24,99 euro

Xiaomi Smart Band 8 Active è un dispositivo indossabile pensato per chi non si trova bene con lo stile a capsula della Band 8 di Xiaomi, adottando un display a forma rettangolare più ampio. Per il resto le funzionalità sono di fatto le stesse, dato che ritroviamo il monitoraggio continuo del sonno, della frequenza cardiaca e dell’SpO2, con una batteria della durata di 14 giorni.

A cambiare è il prezzo, molto più conveniente rispetto alla nuova Band 8: sul Mi Store, il negozio online ufficiale di Xiaomi, la puoi acquistare in offerta a soli 24,99 euro, beneficiando inoltre della consegna gratuita.

Xiaomi Smart Band 8 Active in vendita a prezzo stracciato sul Mi Store

Uno dei principali punti di forza della Xiaomi Smart Band 8 Active è proprio l’ampio display da 1,47 pollici, il 10,5% più grande rispetto a quello della Xiaomi Smart Band 8.

Un display di grandi dimensioni ti consente di controllare in maniera più semplice tutte le informazioni di cui hai bisogno, dalla frequenza cardiaca durante l’attività fisica alle notifiche che ricevi nel corso della giornata.

La nuova Smart Band 8 Active di Xiaomi è anche personalizzabile al 100%, grazie non solo alla nuova interfaccia ma anche e soprattutto agli oltre 100 quadranti tra cui puoi scegliere, così da abbinare quadrante e cinturino in base a quello che il tuo stile.

Tra le sue principali funzionalità, segnaliamo infine il supporto a oltre 50 attività sportive, la resistenza all’acqua fino a 50 metri, il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress.

Cogli al volo l’offerta del Mi Store sulla Xiaomi Smart Band 8 Active per ottenerla a prezzo letteralmente stracciato (soli 24,99 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.