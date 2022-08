Xiaomi Smart Band 7, 7 NFC e 7 Pro: quale scegliere?

È risaputo in lungo e in largo che la serie Mi Band di Xiaomi rappresenta la linea di smartband forse più popolari e apprezzate in tutto il mondo per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo. Nelle scorse settimane il colosso cinese ha presentato i modelli Xiaomi Mi Band 7, 7 NFC e 7 Pro di cui in questo articolo vi aiutare a capire quale scegliere.

Alcune caratteristiche sono condivise per tutti e tre i modelli per offrire una base comune di alto livello anche per il modello più economico, ma la compagnia cinese ha pensato bene di aggiungere alcune singolari feature per un modello specifico.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, 7 NFC e 7: scopri il modello più adatto alle tue necessità

Partendo con il modello Smart Band 7 Pro, in questo caso assistiamo a una piccola rivoluzione che in un colpo solo accontenta gli utenti alla ricerca di un mix perfetto tra design e specifiche tecniche. Innanzitutto, cambia in meglio il design: il colosso cinese abbandona definitivamente il vecchio design a capsula che ha accompagnato tutte le precedenti generazioni di smartband e svela invece uno stile che è quasi più simile a un vero e proprio smartwatch. Le altre due grandi novità sono la presenza del GPS integrato (finalmente!) e il sensore di luminosità automatica; fa da coro anche l’introduzione del pieno supporto all’Always-On Display (AoD). A tutte queste funzionalità esclusive si aggiunge anche un bellissimo display ad altissima risoluzione, un’autonomia di 12 giorni, cinturino antibatterico sostituibile, supporto fino a 117 modalità di allenamento e molto altro.

Puoi acquistare la Smart Band 7 Pro in offerta su Tomtop a 72 euro.

A differenza del modello soprastante, la versione Smart Band 7 NFC quella “standard” ereditano lo stesso design delle precedenti versioni ma in questo caso con un display più generoso e con una maggiore risoluzione. L’elemento che differenzia la Smart Band 7 NFC con il modello sottostante è “solo” la presenza del modulo NFC per i pagamenti contactless; per alcuni si tratta di una funzionalità aggiuntiva irrinunciabile, soprattutto adesso che per legge è possibile pagare con il POS in ogni esercizio commerciale, ma per molti altri l’eventuale assenza di questa funzionalità non comporta chissà quali rinunce. Indipendentemente da ciò, questo modello supporta fino a 120 attività fisiche, è impermeabile fino a 50 metri, ha un’autonomia di 15 giorni con tanto di ricarica con PIN magnetico, misura costantemente il battito cardiaco e molto altro.

Puoi acquistare la Smart Band 7 NFC in offerta su Tomtop a 57 euro.

Chiudendo con il modello standard, in questo caso troviamo molte delle cose che abbiamo già visto nel modello con NFC. Il design resta immutato con il classico display a capsula e trova posto anche il pieno supporto all’AoD; mancano, però, il modulo GPS indipendente e anche il sensore di luminosità automatica. Per il resto stiamo pur sempre parlando di una smartband che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi, soprattutto quando si considera la batteria di lunga durata, il supporto a 120 modalità di allenamento, il sensore HR 24/7, il Bluetooth 5.2 e l’impermeabilità fino a 50 metri.

Puoi acquistare la Smart Band 7 in offerta su Tomtop a 47 euro.

Infine, ci teniamo a precisare che, indipendentemente dalla smartband che sceglierete, Tomtop assicura la spedizione gratuita direttamente a casa vostra.