Xiaomi Smart Band 7: lo sconto del 34% permette di risparmiare ben 20€

Con l’arrivo del nuovo Mi Smart Band 8 e l’annuncio del prossimo Mi Smart Band 9, la settimana generazione, lo Smart Band 7, inizia a scendere incredibilmente di prezzo. Su Amazon, è ora disponibile a soli 39,70 euro, e se siete membri Amazon Prime potrete riceverlo comodamente a casa vostra in pochissimo tempo, senza alcun costo aggiuntivo per la spedizione. Lo sconto del 34% vi permette di risparmiare ben 20 euro e il prezzo finale è tra i più bassi di sempre.

Xiaomi Smart Band 7: qualità eccellente a un prezzo imbattibile

Lo smartwatch Xiaomi Smart Band 7 è un’opzione economica che non sacrifica la qualità, offrendo caratteristiche importanti come uno schermo AMOLED a colori da 1,62 pollici ad alta risoluzione. Grazie alla modalità “sempre acceso”, potete visualizzare data e ora senza dover sollevare il polso o toccare lo schermo. Tra le varie funzionalità, troviamo un’analisi professionale dell’allenamento e oltre 110 modalità sportive supportate, che vi aiuteranno a monitorare le calorie bruciate, le variazioni della frequenza cardiaca e la durata dell’allenamento.

Il dispositivo offre anche il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO₂), il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, il tracciamento della qualità del sonno e una batteria a lunga durata con fino a 14 giorni di autonomia in modalità normale, con una comoda ricarica magnetica. Non da ultimo, è resistente all’acqua fino a 5 ATM e offre oltre 100 quadranti personalizzabili e colorati.

Tutto questo può essere vostro a soli 39,70 euro, rispetto al prezzo consigliato di 59,99 euro. Grazie alla promozione di Amazon, potrete acquistare questo straordinario dispositivo a uno dei prezzi più bassi di sempre.