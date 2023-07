Xiaomi Smart Band 7 in offerta a 39€ su Amazon è da prendere subito

È il momento giusto per acquistare la Xiaomi Smart Band 7 che ora viene proposta al prezzo scontato di 39 euro con questa nuova offerta Amazon. La smartband viene ora proposta al minimo storico nella versione venduta e spedita direttamente da Amazon. Si tratta, quindi, di un’occasione unica per acquistare la comodissima Smart Band 7 al prezzo migliore del momento. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Smart Band 7: a questo prezzo è un vero best buy

La Xiaomi Smart Band 7, nota anche come Mi Band 7, è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle smartband. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 1,62 pollici, più grande e utilizzabile rispetto alle versioni precedenti. Il dispositivo può integrasi in modo completo con lo smartphone, grazie all’app dedicata, permettendo una sincronizzazione delle notifiche.

In più, la smartband di Xiaomi consente di sfruttare varie funzionalità per il monitoraggio della salute come la frequenza cardiaca, il livello di SpO2 e varie modalità di attività fisica. C’è anche la resistenza all’acqua, fino a 5 ATM. L’autonomia è ottima con 14 giorni di utilizzo continuato. In questo momento, la Smart Band 7 di Xiaomi è il modello da comprare per chi cerca un dispositivo economico e completo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al prezzo scontato di 39 euro. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per accedere allo sconto, che rappresenta il minimo storico per la smartband, è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.