Xiaomi Smart Band 7: con quest'offerta è DA COMPRARE SUBITO

La Xiaomi Smart Band 7 è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di una smartband che sia precisa, completa e funzionale, garantendo prestazioni ottimali ed un rapporto qualità/prezzo eccellente.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile sullo store in questo momento, la Xiaomi Smart Band 7 diventa un vero e proprio Best Buy. Attualmente, infatti, è possibile acquistare la smartband di casa Xiaomi al prezzo scontato di 48,90 euro invece che 59,99 euro.

Si tratta di uno sconto extra rispetto al già ottimo prezzo della Smart Band di casa Xiaomi che rende l’accessorio ancora più conveniente oltre che l’opzione giusta per poter contare su di un ulteriore dispositivo smart da portare sempre con sé.

La Xiaomi Smart Band 7 è la scelta giusta per chi cerca una smartband economica e completa

Con un display AMOLED da 1,62 pollici (più grande del 25% rispetto alla precedente generazione), la Xiaomi Smart Band 7 ha tutte le carte in regola per diventare la smartband su cui puntare, grazie ad un rapporto qualità/prezzo straordinario. Il device può contare su diversi sensori per il monitoraggio continuo della salute dell’utente, tenendo sotto controllo anche il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca.

Non mancano le infinite opzioni di personalizzazione con la possibilità, ad esempio, di personalizzare il quadrante scegliendo tra decine e decine di opzioni. Sono supportare oltre 110 modalità sportive, c’è la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e una super autonomia (con possibilità di utilizzo fino a 14 giorni).

Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al prezzo scontato di 48,90 euro invece che 59,99 euro. L’offerta in questione è da cogliere al volo, garantendo uno sconto extra per uno dei migliori dispositivi del settore delle smartband.

