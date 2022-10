Xiaomi Smart Band 7: con QUESTA OFFERTA è davvero IMPERDIBILE

Xiaomi è da anni un riferimento assoluto del settore delle smartband e degli Activity Tracker e la Xiaomi Smart Band 7 rappresenta l’ennesima conferma della qualità dei prodotti dell’azienda per questo particolare segmento di mercato.

Più economica ma non per questo meno valida di uno smartwatch, la Xiaomi Smart Band 7 diventa ancora più conveniente grazie all’ultima offerta di Amazon. Lo store, infatti, propone un ottimo sconto del 24% sulla smartband della casa cinese.

Per effetto della promozione in corso, è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al prezzo scontato di 43,99 euro invece che 57,85 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post vendita. Il modello in offerta ha un cinturino nero ma non mancano le opzioni aggiuntive per personalizzare lo stile della band.

Xiaomi Smart Band 7: la smartband ideale per spendere poco senza rinunce

Pesa poco più di 13 grammi ed ha un ampio display da 1,62 pollici di diagonale con pannello touch AMOLED. La Xiaomi Smart Band 7 ha tutte le carte in regola per essere considerata un riferimento del settore.

Il display ha una luminosità massima di 500 nits ed è personalizzabile con oltre 100 quadranti. All’interno della scocca c’è una batteria da 180 mAh che garantisce più di due settimane di autonomia con un utilizzo normale.

La smartband, inoltre, supporta oltre 110 modalità di fitness e presenta 5 modalità di rilevamento automatico oltre ad una serie di sensori per monitorare lo stato di salute dell’utente ed il suo allenamento. C’è il monitoraggio della frequenza cardiaca ed anche il monitoraggio SpO2. La band è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 al prezzo scontato di 43,99 euro invece che 57,85 euro. Lo sconto del 24% rappresenta, quindi, l’occasione giusta per entrare nel mondo delle smartband di casa Xiaomi, azienda che oramai è diventata un riferimento di questo segmento di mercato.

