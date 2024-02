Xiaomi Smart Band 7, che prezzo! Oggi la paghi meno di 36€...

Il Xiaomi Mi Smart Band 7 è l’ultimo gioiello tecnologico per il monitoraggio fitness e del benessere. Con uno sconto del 6% su Amazon, questo smartwatch offre una vasta gamma di funzionalità avanzate che ti aiuteranno a tenere traccia del tuo stato di salute in modo semplice ed efficace. Oggi la paghi solamente 35,99€…

Dotato di un ampio schermo AMOLED da 1,62 pollici, il Mi Smart Band 7 offre un’esperienza visiva eccezionale con dettagli nitidi e colori vivaci. La sua ampia area visibile del 24% in più rispetto alla versione precedente lo rende ideale per visualizzare e controllare facilmente le informazioni sul tuo polso.

Con 120 modalità sportive professionali, tra cui tennis, attività all’aperto e molte altre, questo smartwatch è progettato per registrare la tua frequenza cardiaca e le calorie bruciate durante l’esercizio. Supporta anche l’analisi professionale del VO2 Max, del carico di allenamento e dell’effetto dell’allenamento per guidarti verso il massimo rendimento fisico.

Il Mi Smart Band 7 si prende cura della tua salute grazie al monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), al monitoraggio della frequenza cardiaca, alla qualità del sonno e al monitoraggio del livello di stress. La sua batteria da 180 mAh garantisce una durata fino a 14 giorni con una singola ricarica, mentre la resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rende perfetto per l’uso quotidiano e durante l’attività fisica.

Con la sua combinazione di funzionalità avanzate e design elegante, questo smartwatch è un must-have per chiunque desideri monitorare il proprio benessere in modo intelligente e pratico.