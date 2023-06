Xiaomi Smart Band 7 a soli 39€ su Amazon? Promozione da lasciare a bocca aperta!

Con l’arrivo del nuovo Xiaomi Smart Band 8, il precedente modello, ovvero lo Smart Band 7, inizia a scendere incredibilmente di prezzo. Su Amazon, infatti, è possibile trovarlo a soli 39,90 euro e approfittando dell’opzione Amazon Prime potreste riceverlo a casa in meno di 48 ore senza ulteriori spese di spedizione.

Xiaomi Smart Band 7: ottima qualità, super sconto

Lo smartwatch Xiaomi Smart Band 7 è un modello economico che non rinuncia a funzionalità importanti come lo schermo AMOLED a colori da 1,62 pollici ad alta risoluzione. Inoltre, grazie alla modalità sempre acceso, potete leggere data e ora senza sollevare il polso o usare le dita. Tra le varie funzionalità spicca l’analisi professionale dell’allenamento e oltre 110 modalità sportive supportate per aiutarvi a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento.

Presente poi il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO ₂), il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e tracciamento della qualità del sonno oltre a una durata prolungata della batteria con 14 giorni di autonomia in modalità di utilizzo normale e comoda ricarica magnetica. Che dire, infine, dell’impermeabilità fino a 5 ATM e della presenza di oltre 100 quadranti personalizzati e super colorati.

Tutto questo può essere vostro a soli 39,99 euro rispetto al prezzo di listino di 59,99 euro. La promozione di Amazon permette di acquistare questo gioiellino al prezzo più basso di sempre.

