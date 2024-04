Xiaomi Smart Band 7 a 38€ è un SOGNO: su Amazon è REALE

Sei più da smart band che da smartwatch? Preferisci qualcosa che sia più leggero e con funzioni mirate per il fitness? Allora sono certo che la soluzione migliore per te è Xiaomi Smart Band 7. Se vai subito su Amazon te lo puoi mettere al polso già oggi a soli 38,49 euro, invece che 59,99 euro.

Proprio così, non ci sono errori di scrittura e non è un sogno. Siamo di fronte uno sconto del 36% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare tantissimo. Con questo dispositivo al polso potrai svolgere tutte le tue attività quotidiane e sportive tenendo sempre sotto controllo il tuo corpo.

Xiaomi Smart Band 7 a un super prezzo solo su Amazon

Sicuramente una delle cose più interessanti di Xiaomi Smart Band 7 è il suo grande display AMOLED da 1,62 pollici che ti permette di vedere tutto in modo dettagliato. Nonostante le sue piccole dimensioni è stato realizzato con uno schermo ben visibile dal tocco fluido. E poi ha un cinturino in silicone morbido che ti permette di tenerlo al polso per tutto il tempo che vuoi, anche mentre dormi.

È dotato di oltre 110 modalità sportive ed è in grado di monitorare l’ossigeno del sangue, il battito del cuore, le calorie che bruci durante un allenamento e tantissimo altro. Inoltre gode di una super batteria che dura 14 giorni in modalità standard.

Fai presto perché un’occasione così è più unica che rara e sparirà in pochissimo tempo. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Smart Band 7 a soli 38,49 euro, invece che 59,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.