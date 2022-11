Xiaomi Smart Band 6 scontata del 26% su Amazon

State cercando un nuovo fitness tracker e non sapete cosa comprare? Nessun problema, ci pensiamo noi. Vi consigliamo l’ottima, l’indispensabile, l’eccelsa Xiaomi Smart Band 6. Si tratta di un prodotto meraviglioso, dotato di uno schermo AMOLED da 1,56 pollici che vi monitora le performance sportive e non solo. Oggi può essere vostra con una cifra irrisoria: solo 33,24€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del gadget. Pensate che si possono risparmiare circa 10€ sul costo di listino, pari al 26% dell’importo totale.

Xiaomi Smart Band 6: la migliore, in super sconto

Se oggi le smart band sono diventate mainstream lo dobbiamo sicuramente a Xiaomi; fin dalla prima versione, il gadget del marchio cinese è stato in grado di sconvolgere il mercato portando in commercio articoli unici a prezzi consumer adatti a tutti. Ora ci sono tantissimi fitness tracker di tutti i brand, ma quelli del colosso asiatico rimangono un Must per appassionati e non solo.

La Smart Band 6 è perfetta per chi vuole monitorare il proprio corpo, i progressi sportivi, per chi vuole tenere traccia delle sue performance durante gli allenamenti ma anche per chi vuole ricevere le notifiche al proprio polso provenienti dai social network più famosi e, perché no, anche le chiamate e i messaggi in entrata.

Lo schermo da 1,56 pollici si vede benissimo in ogni contesto; è ampio e luminoso, di forma rettangolare con angoli stondati, ha ben 326 PPI ed è più grande del vecchio modello. Le cornici sono infatti ridotte al minimo.

Il cinturino è in silicone antibatterico ma volendo si può scegliere un prodotto di terze parti (su Amazon ce ne sono tantissimi). Traccia oltre 50 tipi diversi di allenamenti sportivi, monitora il sonno, la frequenza cardiaca a riposo, sotto sforzo e perfino il livello di ossigeno presente nel sangue. A 33,24€ questo è il gadget da comprare oggi, ma fate in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.