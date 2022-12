Xiaomi Smart Band 6: prezzo piccolo su Amazon, fallo tuo ORA

Se stai cercando una smart band da mettere al polso, non scendere a compromessi con niente e nessuno ma acquista il miglior modello disponibile sul mercato. Sto parlando ovviamente della Xiaomi Smat Band 6.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, non puoi perdertela ora. Collegati immediatamente per approfittare del ribasso del 22% e completa l’acquisto a soli 34,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Smart Band 6: la migliore possibilità da mettere al polso

Disponibile in colorazione nera, la Xiaomi Smart Band 6 la metti al polso ogni giorno senza se e senza ma. Infatti si abbina ad ogni outfit ed è così slim che non dà mai fastidio.

Cosa ti mette a portata di mano? Un bel display AMOLED che si fa leggere con una sola occhiata anche sotto al sole più lucente. Colorato e con neri assoluti, ti tiene aggiornato sulla tua salute e sullo sport.

Tutto questo grazie ai sensori integrati che sono di ultima generazione e monitorano cuore, muscoli, ossigeno e sonno.

Non ti preoccupare, l’intero sistema è completamente impermeabile quindi ti ci alleni ma ti ci lavi anche le mani senza aver paura di rovinarlo.

Che altro dirti se non che non ti abbandona mai. Si ricarica in pochissimo tempo e una volta che è al 100%, lo puoi utilizzare fino a 14 giorni consecutivi senza interruzioni.

Insomma, c’è una ragione se Xiaomi Smart Band 6 è così ricercato. Non te lo perdere ora in promozione su Amazon e acquista immediatamente questo prodotto a soli 34,99€ grazie al ribasso del 22%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

