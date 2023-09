Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact solo oggi a 79€ invece di 149€

Migliora la qualità della tua vita a casa e in ufficio grazie a Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact. Questo dispositivo intelligente rimuove gli allergeni monitorando e purificando la qualità dell’aria in tempo reale. Solo per oggi lo acquisti all’incredibile prezzo di 79,99 euro, invece di 149,99 euro. Le sue dimensioni compatte lo rendono adatto a tutti gli spazi e facilmente trasportabile, anche in viaggio.

Posizionalo su un tavolo, sulla scrivania o su un mobile oppure mettilo a pavimento. Diventa un complemento di arredo hi tech che si abbina bene sia a uno stile classico che moderno. Ideale per le persone allergiche, è in grado di rimuovere tutti gli allergeni presenti in una stanza fino a 48m2 rendendo facile la respirazione a chiunque. Un sensore particolato regola automaticamente la velocità della purificazione.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact: qualità dell’aria top, sempre e ovunque

In qualsiasi momento puoi vedere i risultati prodotti da Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact grazie all’indicatore di qualità dell’aria. Tienilo in funzione anche di notte senza disturbare il tuo sonno grazie al suo sistema di purificazione dell’aria a basso livello di rumorosità (20dB). Inoltre, puoi tenerlo acceso quanto vuoi perché è stato realizzato per garantirti un basso consumo energetico e un’elevata efficienza (27W).

Il filtro 3 in 1 di cui è dotato intrappola fino al 99,97% di particelle di soli 0,3 micron. Piccolo, ma potente, è adatto per tutta la casa, ufficio e in viaggio. Acquistalo subito sul Mi Store a soli 79,99 euro, invece di 149,99 euro. Solo per oggi hai a disposizione questo prezzo speciale davvero vantaggioso. Approfittane subito, la consegna è gratuita.

