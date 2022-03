Xiaomi: sistema SMART di risparmio acqua, basta sfiorarlo (26€)

Questo sistema smart di risparmio dell'acqua, parte dell'ecosistema Xiaomi, è utile, ma anche super divertente. Perfetto per qualsiasi rubinetto, grazie ai tanti adattatori in dotazione, puoi montarlo in totale autonomia in pochi secondi.

Dotato di doppio sensore, puoi gestirlo senza toccarlo. Con le promozioni Amazon del momento, puoi portare a casa questo dispositivo a 26€ circa appena. Basta completare l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: risparmi acqua e divertiti con questo sistema smart

Un prodotto incredibilmente semplice da montare, va bene sulla stragrande maggioranza dei rubinetti. Infatti, in dotazione ricevi una marea di adattatori fra i quali trovare quello perfetto per il tuo erogatore.

Io ne ho uno e ti posso garantire che il montaggio è incredibilmente facile e non servono installatori. Dotato di batteria integrata, che dura fino a 6 mesi, con uno scatto lo stacchi e lo ricarichi all'occorrenza tramite porta USB.

Il suo cuore intelligente ti permette di sfruttarne al meglio le funzionalità. A bordo ci sono infatti due sensori. Quello laterale, se sfiorato, permette l'erogazione continua di acqua. Quello alloggiato sul lato inferiore rilascia acqua solo se rileva la presenza di una mano o di oggetti: se non ne rileva, ferma l'erogazione.

In questo modo, non solo eviti sprechi di acqua, ma puoi anche evitare di sporcare il rubinetto in caso di mani sporche: non serve toccare niente. Ovviamente, si tratta anche di un sistema molto divertente, che rende subito intelligente un punto insospettabile della casa.

Insomma, questo sistema smart di risparmio dell'acqua – parte dell'ecosistema Xiaomi – è un concentrato di tecnologia che ti permetterà di divertirti e ottimizzare i consumi. A questo prezzo poi è un vero e proprio affare, che puoi fare direttamente su Amazon. Completa adesso l'ordine per averlo a 26€ circa appena, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.